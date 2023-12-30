حصاد «رياضة القليوبية» 2023.. 485 ألف مستفيد من 22 مبادرة بمراكز الشباب

كشف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن إنجازات وحصاد مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال عام 2023، في مختلف القطاعات الشبابية والرياضية والبرامج والأنشطة والإنشاءات وتطوير البنية التحتية والطرح الاستثماري وكل ملفات العمل الشبابي والرياضي تحقيقا لأهداف واستراتيجية وزارة الرياضة.

تكثيف البرامج والأنشطة

على صعيد المبادرات الشبابية، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى ما تم تنفيذه من مبادرات شبابية انفردت بها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث تأتي تلك المبادرات تحقيقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة المقدمة للنشء والشباب، وتم تنفيذ المبادرات كأنشطة إضافية مبتكرة، بالإضافة للبرامج المدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة، حيث استطاعت القليوبية تنفيذ 22 مبادرة شبابية، شارك واستفاد منها 485 ألف عضو من الجنسين بمرحلتي النشء والشباب، ومنها مبادرة «إعداد 100 قائد بالشباب والرياضة»، و«اعرف قدر نبيك»، و«قرأت لك» بمراكز الشباب، ومبادرة «تجلى مولد الهادي» وغيرها.

خطة عمل وأهداف كل مبادرة

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، أن خطة عمل وأهداف كل المبادرات الشبابية تنبع من رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي جعلت من مراكز الشباب منارات خدمة مجتمعية وركائز تثقيفية، كما حدث في مبادرة «قرأت لك» ومبادرة «اتعلم أكثر بمراكز الشباب»، حيث جرى استهداف النشء خلال الإجازة الصيفية، مما كان له الأثر في الإقبال الكبير من المترددين على مراكز الشباب.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ مبادرة «100 قائد» بهدف تدريب العاملين في قطاع الشباب والرياضة وصقل المهارات لديهم في المجالات الإدارية من أجل خلق صف ثاني من القيادات الشبابية وتمكينهم من تولي المناصب القيادية.

كما أضاف أن مبادرات «اعرف قدر نبيك وتجلي مولد الهادي» جاءت لغرس القيم الدينية ومكارم الأخلاق والتحلي بصفات النبي الكريم، بالإضافة للعديد من المبادرات المجتمعية، ومنها أهلا بالمدارس والقوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا والاحتفالات القومية والوطنية.

تطوير العمل الشبابي والرياضي

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لـ«الوطن»، أن تطوير العمل الشبابي والرياضي أولوية لدى الوزارة والمديرية، حيث تقوم على نشر ثقافة ممارسة الأنشطة ومضاعفة المستفيدين والمشاركين في إطار توسيع قاعدة الممارسة ووصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من مختلف الفئات العمرية.