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وكيل «رياضة القليوبية» يتابع تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

كتب:

حسن صالح
04:21 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
متابعة وكيل وزارة الشباب بالقليوبية

متابعة وكيل وزارة الشباب بالقليوبية

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، برفقته الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبدالعزيز المشرف العام للمشروع بالقليوبية، فعاليات تدريبات ألعاب القوى للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في ملاعب نادي ستي كلوب بنها، والتي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

المشروع يضيف للرياضة المصرية

وأبدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إعجابه بمستوى مراكز التدريب، وأعرب عن تقديره للمجهود المبذول في التدريبات، مؤكدا دعمه ومتابعته المستمرة لهذا المشروع الذي يضيف للرياضة المصرية ظهور أبطال تمثل المنتخبات المصرية في شتى الألعاب.

المشروع القومي للموهبة

كما توجه المدربون ولاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بالشكر والتقدير لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على الجهود المكثفة والمستمرة والدعم الدائم والمستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد نواة للمنتخبات الوطنية يُقدم لهم أبطالاً رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات.

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