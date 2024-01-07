أهم الأسئلة والمفاهيم التدريبية لمادة العلوم لـ«الإعدادية» قبل امتحانات الترم الأول

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم 17 يناير المقبل، وفقا للجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توفير مواد تدريبية وتعليمية لطلاب الصف الثالث الإعدادية، لمساعدتهم في تحصيل أعلى درجات، وتشمل ملخصات وأهم المفاهيم الأساسية لمادة العلوم، والأسئلة واختبارات تدريبية لمنهج الترم الأول.

ويمكن للطلاب الحصول على المواد التدريبية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو من خلال منصات التعلم الإلكتروني التابعة للوزارة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير الوسائل التعليمية للطلاب، وتقديم الدعم لهم في التحصيل الدراسي.

أسئلة واختبارات .. مراجعة لمادة العلوم

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الأسئلة والمراجعات والمفاهيم جرى إعدادها بيد أفضل الكوادر التعليمية المتميزة، ومنشورة عبر الموقع الرسمي للوزارة، لمساعدة الطلاب والتخفيف عن كاهل الأسرة.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، مراجعة المنهج الأول لمادة العلوم وحل التدريبات والأسئلة والاختبارات، وذلك من خلال الدخول إلى الرابط.

مواصفات امتحان العلوم

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، كما يجب أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- الأسئلة لا بد أن تكون محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - تاريخ الامتحان» جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة».