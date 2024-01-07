موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أكثر من 20 ألف وحدة بـ12 مدينة

تستعد وزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية، قريبًا لطرح عدد من الوحدات السكنية بلغ عددها 23064 وحدة سكنية، في عدد من المدن الجديدة.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والأماكن الخاصة بالطرح.

الطرح في هذه المدن

وتنفذ وزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية 961 عمارة بواقع 23064 وحدة سكنية في المدن التالية:

- مدينة حدائق العاصمة الإدارية.

- مدينة حدائق أكتوبر.

- مدينة بدر.

- مدينة 6 أكتوبر.

- مدينة 15 مايو.

- مدينة العاشر من رمضان.

- مدينة رشيد الجديدة.

- مدينة العلمين الجديدة.

- مدينة بني سويف الجديدة.

- مدينة المنيا الجديدة.

- مدينة ناصر الجديدة.

- مدينة أسوان الجديدة.

وتبدأ المساحات الخاصة بالشقق التي سيتم طرحها من قبل الوزارة بمساحة 100 متر وتصل إلى 120 متر، وذلك على عكس مشروع الإسكان الأخضر الذي تنفذه الوزارة في عدد من المدن «حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، والعاشر من رمضان»، بإجمالي 24606 وحدة سكنية التي تبدأ المساحة فيه من 75 متر وحتي 90 متر.