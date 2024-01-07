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«الإسكان»: إزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي ومدن العبور والشروق والشيخ زايد

كتب:

أيمن حمزة
11:49 ص | الأحد 07 يناير 2024
رؤساء أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها للإنتهاء من تنفيذ الازالات للحد من انتشار العشوائيات

رؤساء أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها للإنتهاء من تنفيذ الازالات للحد من انتشار العشوائيات

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة تحت ولاية أجهزة تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة ملوي الجديدة – مدينة طيبة الجديدة)، وذلك في إطار خطة الوزارة لضبط العمران والقضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة.

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بقرية سياحية بطريق «إسكندرية - مطروح» الساحلي، وإزالة تعديات ومخالفات بناء على مساحة 10 أفدنة بمدينة ملوي الجديدة، وإزالة تعديات ومخالفات بناء على قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة.

وفي سياق متصل، شنت الإدارات التنفيذية بنطاق الأحياء بمدينة العبور، حملات مكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، إذ أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة فورية لمخالفات بناء بوحدات سكنية، ومباني مخالفة.

كما قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة للجنة إزالة المباني المخالفة، وتمكنت اللجنة من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحي الرابع بالمدينة.

وأكّد المهندس أحمد محمد عبدالرازق رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنَّه تمّ إيقاف أعمال بناء مخالف وسحب العدد المستخدمة في البناء وإزالة للأعمال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.