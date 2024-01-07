أسباب رفض القبول بتكافل وكرامة.. بينها ملكية العقارات والحيازة الزراعية

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، إنّه جرى توجيه نحو 6.8 ألف شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن خلال ديسمبر 2023، موضحا أنّ الاستجابات شملت إصدار وتفعيل 2156 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفق معايير وشروط الاستحقاق ببرنامج الدعم النقدي المشروط.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنّه جرى توجيه 1794 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، من خلال تقديم المستندات التي تؤيد شكواهم وفقاً للوائح والقوانين.

أسباب الاستبعاد من برنامج تكافل وكرامة

من جانبها، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، شروط ومعايير الاستفادة من برناج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لافتة إلى أنّه يشترط عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية، موضحة أسباب رفض القبول في البرنامج، كما يلي.

- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان من معايير الاستبعاد من البرنامج.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- ملكية عمل خاص أو شخصي.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000 امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

- العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

- العمل بالحكومة بتأمين أو دون سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- من أسباب الإقصاء من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، ويشترط «إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر تسبق تاريخ التقدم للبرنامج».