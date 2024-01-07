جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط.. تنطلق بعد 11 يوما

تنطلق بعد 11 يوما، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وفقا لجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط، وتستمر لمدة 5 أيام، خلال الفترة من الخميس 18 يناير الجاري إلى 24 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط

وتجري مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط استعداداتها لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط، والتي تشمل عقد اجتماعات دورية مع مديري الإدارات المختلفة ولجنة امتحانات الشهادة الإعدادية لمناقشة كل التجهيزات لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط 5 أيام

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط بالشكل التالي:

يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف، ثم امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

يوم الاثنين 22 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين.

يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، وبعدها إجراء امتحان مادة التربية الرياضية لمدة ساعة.