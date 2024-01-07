أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية، والتي تبدأ في تمام الساعة 9 صباح الأربعاء 17 يناير الجاري.

وقال سعيد الشورة مدير إدارة شؤون الطلاب والامتحانات، إن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية كالتالي:

- الأربعاء 17 يناير 2024: اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- الخميس 18 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

- ‏الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية والتربية الفنية

- الاثنين 22 يناير: هندسة وحاسب آلي.

- ‏الثلاثاء 23 يناير: الجبر

- ‏الأربعاء 24 يناير: العلوم

امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

وأشار الدكتور عربي أبو زيد وكيل تعليم الإسكندرية، إلى أنه تم وضع ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية كالتالي:

- يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء «قطعة مستقلة».

- ‏التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية «السواحل بإدارة الجمرك، كليوباترا الرياضية بإدارة شرق».

- ‏التربية الفنية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع

- ‏بالنسبة لامتحان طلبة الدمج يراعي ما جاء بالقرار الوزاري رقم 252.