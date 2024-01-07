زراعة 38 ألف فدان بالفاصوليا في المنوفية.. الطن بـ64 ألف جنيه

الفاصوليا من أهم المحاصيل التي تحقق مكاسب كبيرة للمزارعين، مما يدفع كثير من أبناء محافظة المنوفية لزراعتها، خاصة أن دورتها في الأرض ثلاثة أشهر فقط، ويتاح زراعتها مرتين في العام الواحد، ويبلغ سعر طن الفاصوليا 64 ألف جنيه، وفقا لعدد المزارعين.

محصول الفاصوليا يحقق إنتاجية كبيرة

وأكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، أن محصول الفاصوليا من أهم المحاصيل الزراعية التي تحقق إنتاجية كبيرة، وبالتالي مكاسب للمزارعين، موضحاً أن المحصول يتم زراعتها على عروتين كل واحدة منهما ثلاثة أشهر.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية لـ«الوطن»، أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الفاصوليا في مختلف مراكز وقرى المحافظة بلغ 38 ألف فدان، مشيراً إلي أنه يتم متابعة المزارعين وتقديم النصائح الدائمة لهم للوصول بالإنتاجية إلى مستوى كبير.

أرباح كبيرة لمحصول الفاصوليا في المنوفية

وقال سامح محمود السيد، أحد المزارعين من أبناء محافظة المنوفية، لـ«الوطن»، إن سعر طن الفاصوليا وصل إلى 64 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الفدان يحقق إنتاجية كبيرة، وبالتالي يدر عائدا كبيرا على الفلاحين، موضحاً أن الكثير من المحصول يتم تصديره إلى الخارج.