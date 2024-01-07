بالألعاب والهدايا.. كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد تحتفل بعيد الميلاد المجيد

تشهد كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد، احتفالات كبيرة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وسط إقبال المئات، من الأطفال والكبار، بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كنيسة الأنبا بيشوي تحتفل بعد الميلاد

وحرصت الكنيسة، على تجهيز الساحة بجانب مزود عيد الميلاد للاحتفال، وضمت عددًا كبيرًا من الألعاب الإلكترونية أبرزها: «كرة السلة، والألعاب الهوائية، والشاكوش، وصيد السمك، والعربات المتصادمة، والموتسيكلات، وشهدت الكنيسة فاعليات رسم علي الوجوه للصغار، وظهرت علامات الفرحة والسعادة علي وجوه الجميع».

وشارك وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقيادة المهندس علي جبر منسق بورسعيد في الاحتفالات، من خلال توزيع الورود والهدايا والشيكولاتة، ومشاركة الصغار في اللعب، وذلك من أجل التأكيد علي أن مصر تحتفل بالمسلمين والأقباط داخل الكنائس، حتى ترسل للعالم أجمع رسائل السلام والمحبة، وتؤكد مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستعادة السلام في العالم، بعدما نجح في القضاء علي التطرف، وحقق أعلى معاني السلام في مصر.

من جانبه، أكد القس بيمن صابر مسؤول العلاقات العامة بكنيسة الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ،أن الاحتفالات مختلفة في هذا العام وفيها فرحة وسعادة كبيرة.

وأضاف أن الرسالة هي رسالة المسيح، الذي جاء من أجل أن يعم السلام، مشيرا إلى أن المصريين يجتمعون بالكنائس والشوارع، في أمان وسلام للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تأمين الاحتفالات

وأضاف القس أرميا فهمي، المتحدث الرسمي بأسم كنيسة الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن الجميع في سعادة بالغة بهذا العيد، التي يتمتع بإحساس متفرد ومختلف، مقدما الشكر لكل من شارك في الفرحة من المسلمين.

وأشاد بدور الأجهزة الأمنية في تأمين الاحتفالات، والأجهزة التنفيذية، في تطوير وتأهيل محيط الكنائس والميادين للاحتفال.