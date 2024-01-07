التحالف الوطني للعمل الأهلي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد ويشاركهم الاحتفالات

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التهنئة للإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكتب عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»: «كل عام ومصر وأهلها بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان، الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ».

جولات التحالف لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وقامت أمانة التحالف الوطني بمحافظة القليوبية، بتقدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إلى الآباء القساوسة، كما قدم وفد التحالف بمحافظة الأقصر، بتقديم التهاني إلى الإخوة الأقباط في كل مراكز المحافظة.

قداس عيد الميلاد في الإسماعيلية

وحضر وفد التحالف الوطني بالإسماعيلية، قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي، وسط ترحيب نيافة الأنبا صاروفيم.

قدمت أمانة البحيرة التهنئة للأقباط في محافظة البحيرة، في زيارة إلى كنيسة الراعى الصالح، شهدت تقديم لعب الأطفال وبالونات وشيكولاتة وباقات الورود.