«كوفية فلسطين» تثير القلق داخل «جولدن جلوب»: عواقب مهنية وشخصية

في الوقت الذي يسعى فيه مؤيدو الاحتلال الإسرائيلي في هوليوود إلى استغلال حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب» الـ81، لتصدير أزمة المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك من خلال إطلاق حملة تدعو المشاهير إلى ارتداء شارة صفراء على السجادة الحمراء، لم يدعُ مؤيدو الجانب الفلسطيني إلى تنظيم حملات مماثلة خلال الحفل، وترك الأمر للجهود الفردية.

«خوفا من العواقب الشخصية والمهنية»، سبب عدم وجود خطط منظمة مسبقا لدعم فلسطين خلال حفل جولدن جلوب، وفقا لما كشفه أحد الأشخاص الفاعلين في جهود التوعية بالقضية الفلسطينية في هوليوود، والذي رفض ذكر اسمه، قائلا: «يشعر الكثيرون في صناعة الترفيه، بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو العرقية، بالتردد في مناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي علانية، خاصة إذا كانت لديهم مشاعر مؤيدة للفلسطينيين»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وتابع: «احتمال حدوث رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي، والإضرار بالسمعة الشخصية والمهنية، وتخريب الحياة المهنية أمر مخيف وحقيقي، سيكون حلما أن يتمكن أحد المشاهير في يوم من الأيام من الصعود على خشبة المسرح مرتديا الكوفية دون أن يطلق عليه لقب معادٍ للسامية.. إن الرغبة في رؤية نهاية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لا تعني أن المرء معادٍ للسامية».

سوزان ساراندون وميليسا باريرا ضحايا إسرائيل في هوليوود

وبالفعل واجه عدد من نجوم هوليوود ردود فعل عنيفة بعد إعلان دعمهم للقضية الفلسطينية، كانت من بينهم النجمة سوزان ساراندون التي تعرضت لهجوم عنيف بعد مشاركتها في مسيرة مؤيدة للفلسطينين في نيويورك، وجرى وصف تصريحاتها بـ «معاداة السامية»، وقامت شركة «UTA» التي تتولى تمثيلها وإدارة أعمالها إلى التخلي عنها، وواجهت الممثلة ميليسا باريرا مصير مشابه حيث تم استبعادها من بطولة فيلم «Scream 7»، بعد كتابة منشورات عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي تتهم خلالها إسرائيل بـ «الإبادة الجماعية والتطهير العرقي».

داعمو فلسطين حاضرون في جولدن جلوب 2024

ويحضر الحفل اليوم مجموعة من النجوم الذين وقعوا على رسالة مفتوحة من أجل وقف إطلاق النار الفوري في غزة، ومن المتوقع أن يتضمن خطاب قبولهم للجائزة على من بينهم برادلي كوبر، وليلي جلادستون، ومارك روفالو، وجيريمي ألين وايت، وآيو إدبيري، وجواكين فينيكس، وديفيد أويلو، وواندا سايكس، وسيلينا جوميز، وكوينتا برونسون، وجيريمي سترونج، وسارة سنوك، وبريان كوكس الذي قام أيضا بنشر مقطع فيديو حظي بمتابعة واسعة النطاق لنفسه وهو يقرأ أعمال رفعت العرير، الشاعر الفلسطيني الذي استشهد في قصف إسرائيل على منزله، ديسمبر الماضي.