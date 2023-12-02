سوزان ساراندون بعد الهجوم عليها بسبب دعم فلسطين: لن أتراجع عن مواقفي

أصرّت الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون على موقفها الداعم والمساند للجانب الفلسطيني، بالرغم من حالة الهجوم الشديدة التي نالتها بعد مشاركتها في مسيرة مؤيدة للفلسطينين في ساحة الاتحاد بمدينة نيويورك في 17 نوفمبر الماضي، وتم وصف تصريحاتها بـ «معاداة السامية»، كما أعلنت شركة «UTA» تخليها عن تمثيلها وإدارة أعمالها.

وقالت سوازن ساراندون، خلال تدوينة على حسابها «إنستجرام»، «لقد حضرت مؤخرًا اجتماعًا حاشدًا إلى جانب مجموعة متنوعة من النشطاء الذين يسعون إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية الملحة في غزة والدعوة إلى وقف إطلاق النار، لم أكن أخطط للتحدث ولكن تمت دعوتي إلى اعتلاء المنصة وإلقاء بضع كلمات».

سوزان ساراندون: نيتي كانت إظهار التضامن في النضال ضد التعصب

وأوضحت الممثلة الحاصلة على جائزة أوسكار أن تصريحاتها تم تفسيرها بطريقة خاطئة، قائلة: «لقد كانت نيتي إظهار التضامن في النضال ضد التعصب بجميع أنواعه، وأنا آسفة لأنني فشلت في القيام بذلك، سأواصل التزامي بالسلام والحقيقة والعدالة والرحمة لجميع الناس، أتمنى أن نلتقي بمحبة واستعداد للحوار، خاصة مع من نختلف معهم».