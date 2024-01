قبل انطلاقها.. تعرف على قوائم الأفلام المتنافسة على جوائز «جولدن جلوب»

مجموعة كبيرة من أبرز الأفلام التي أُنتجت على مدار عام 2023 تتنافس للفوز بجائزة الأفضل في 15 فئة للأعمال السينمائية، وذلك في النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، والذي يقام في تمام الساعة الثالثة من صباح غد الاثنين، بحضور مجموعة من أبرز نجوم هوليوود.

وفيما يلي القائمة الكاملة للأفلام المتنافسة في فئات السينما:

أفضل فيلم دراما:

- «Anatomy of a Fall»

- «Killers of the Flower Moon»- «Maestro»

- «Oppenheimer»

- «Past Lives»

- «The Zone of Interest»

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي

- «Air»

- «American Fiction»

- «Barbie»

- «The Holdovers»- «May December»

- «Poor Things»

أفضل فيلم عالمي:

- «Anatomy of a Fall» فرنسا

- «Fallen Leaves» فنلندا

- «Io capitano» إيطاليا

- «Past Lives» الولايات المتحدة الأمريكية

- «Society of the Snow» إسبانيا

- «The Zone of Interest» المملكة المتحدة

أفضل فيلم رسوم متحركة:

- «The Boy and the Heron»

- «Elemental»

- «Spider-Man: Across the - «Spider-VerseThe Super Mario Bros» Movie»- «Suzume»- «Wish»

أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر

- «Barbie»

- «Guardians of the Galaxy Vol. 3»- «John Wick: Chapter 4»

- «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One»

- «Oppenheimer»

- «Spider-Man: Across the Spider-Verse»

- «The Super Mario Bros. Movie»

- «Taylor Swift: The Eras Tour»

أفضل ممثل في فيلم دراما:

برادلي كوبر عن دوره في فيلم «Maestro»

ليوناردو دي كابريو عن دوره في فيلم «Killers of the Flower Moon»

كولمان دومينجو عن دوره في فيلم «Rustin»

كيليان ميرفي عن دوره في فيلم «Oppenheimer»

باري كيوجان عن دوره في فيلم «Saltburn»

أندرو سكوت عن دوره في فيلم «All of Us Strangers»

أفضل ممثلة في فيلم دراما

أنيت بينينج عن دورها في فيلم «Nyad»

ليلي جلادستون عن دورها في فيلم «Killers of the Flower Moon»

ساندرا هولر عن دورها فيلم «Anatomy of a Fall»

جريتا لي عن دورها في فيلم «Past Lives»

كاري موليجان عن دورها في فيلم «Maestro»

كايلي سبايني عن دورها في فيلم «Priscilla»

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي

نيكولاس كيج عن دوره في فيلم «Dream Scenario»

تيموثي شالاميت عن دوره في فيلم «Wonka»

مات ديمون عن دوره في فيلم «Air»

بول جياماتي عن دوره في فيلم «The Holdovers»

جواكين فينيكس عن دوره في فيلم «Beau Is Afraid»

جيفري رايت عن دوره في فيلم «American Fiction»

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي

فانتازيا بارينو عن دورها في فيلم «The Color Purple»

جنيفر لورانس عن دورها في فيلم «No Hard Feelings»

ناتالي بورتمان عن دورها في فيلم «May Decembe»

ألما بويستي عن دورها في فيلم «Fallen Leaves»

مارجوت روبي عن دورها في فيلم «Barbie»

إيما ستون عن دورها في فيلم «Poor Things»

أفضل ممثل مساعد

ويليم دافو عن دوره في فيلم «Poor Things»

روبرت دي نيرو عن دوره في فيلم «Killers of the Flower Moon»

روبرت داوني جونيور عن دوره في فيلم «Oppenheimer»

ريان جوسلينج عن دوره في فيلم «Barbie»

تشارلز ميلتون عن دوره في فيلم «May December»

مارك روفالو عن دوره في فيلم «Poor Things»

أفضل ممثلة مساعدة

إميلي بلانت عن دورها في فيلم «Oppenheimer»

دانييل بروكس عن دورها في فيلم «The Color Purple»

جودي فوسترعن دورها في فيلم «Nyad»

جوليان مور عن دورها في فيلم «May December»

روزاموند بايك عن دورها في فيلم «Saltburn»

دافين جوي راندولف عن دورها في فيلم «The Holdovers»

أفضل مخرج

برادلي كوبر عن فيلم «Maestro»

جريتا جيرويج عن فيلم «Barbie»

يورجوس لانثيموس عن فيلم «Poor Things»

كريستوفر نولان عن فيلم «Oppenheimer»

مارتن سكورسيزي عن فيلم «Killers of the Flower Moon»

سيلين سونج عن فيلم «Past Lives»

أفضل سيناريو

غريتا جيرويج ونوح بومباك عن فيلم «Barbie»

توني ماكنمارا عن فيلم «Poor Things»

كريستوفر نولان عن فيلم «Oppenheimer»

إريك روث ومارتن سكورسيزي عن فيلم «Killers of the Flower Moon»

سيلين سونج عن فيلم «Past Lives»

جوستين تريت وآرثر هراري عن فيلم «Anatomy of a Fall»

أفضل أغنية أصلية

- «Addicted to Romance» لـ بروس سبرينجستين من فيلم «She Came to Me»

- «Dance the Night» لـ مارك رونسون، أندرو وايت، دوا ليبا، وكارولين أيلين من فيلم «Barbie»

- «I'm Just Ken» لـ مارك رونسون وأندرو وايت من فيلم «Barbie»

- «Peaches» لـ جاك بلاك، وآرون هورفاث، ومايكل جيلينيك، وإريك أوزموند، وجون سبايكر من فيلم «The Super Mario Bros. Movie»

- «Road to Freedom» لـ ليني كرافيتز من فيلم « Rustin»- «What Was I Made For» لـ بيلي إيليش وفينياس أوكونيل من فيلم «Ba»

أفضل موسيقى تصويرية

جيرسكين فيندريكس عن فيلم «Poor Things»

لودفيج جورانسون عن فيلم «Oppenheimer»

جو هيسايشي عن فيلم «The Boy and the Heron»

ميكا ليفي عن فيلم «The Zone of Interest»

دانيال بيمبرتون عن فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse»

روبي روبرتسون عن فيلم « Killers of the Flower Moon»