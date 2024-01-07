قبل «الشريطة الصفراء».. السياسة حاضرة في حفلات «جولدن جلوب»

«وجهان لعملة واحدة» هكذا كانت دائما العلاقة بين السينما والسياسة، وهو ما ينعكس في حفلات توزيع الجوائز الشهيرة حيث يستغل أصحاب القضايا الأضواء الإعلامية العالمية المسلطة على الحدث في توجيه رسائل سياسية ومجتمعية، ومن المتوقع أن تضفي أحداث غزة الأخيرة صبغة سياسية على حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 81، المقام الليلة، في فندق «بيفرلي هيلتون» في بيفرلي هيلز.

على مدار الأشهر الأخيرة، كشف عدد من النجوم عن تأييده للجانب الإسرائيلي بينما اختار جانب آخر دعم الجانب الفلسطيني، وهو ما متوقع أن ينعكس الليلة خاصة بعد ما تم إطلاق حملة تطالب المشاهير بارتداء شريطًا أصفر على السجادة الحمراء؛ لرفع مستوى الوعي بالرهائن الإسرائيليين لدى حماس، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

لم يكن حفل «جولدن جلوب» بعيدا عن المشهد السياسي في السنوات الماضية، حيث قام الفائزين بالجوائز في الحديث عن القضايا التي تهمهم خلال خطابات قبولهم للجوائز بداية من إدانة دونالد ترامب، والتحدث علناً ضد العنصرية والدفاع عن العدالة البيئية وحق المرأة في الاختيار وغيرها من المواقف.

ليوناردو دي كابريو يهدي جائزته للسكان الأصليين

وفي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ73 وجه النجم ليوناردو دي كابريو رسالة للسكان الأصليين، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «The Revenant»، قائلا: «أريد أن أتقاسم هذه الجائزة مع جميع شعوب الأمم الأولى الممثلة في هذا الفيلم، وجميع مجتمعات السكان الأصليين حول العالم».

وتابع: «لقد حان الوقت لأن نعترف بتاريخكم، وأن نحمي أراضيكم الأصلية من مصالح الشركات والأشخاص الذين يستغلونها، لقد حان الوقت لنسمع صوتكم، ونحمي هذا الكوكب من أجل الأجيال القادمة».

في عام 2017، انتقدت ميريل ستريب، الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب خلال خطاب قبولها لجائزة «سيسيل بي ديميل»، وقالت إنها شعرت بالذهول عندما ظهر ترامب وهو يسخر من المراسل المعاق، سيرج إف كوفاليسكي، في مؤتمر صحفي، وفي العام التالي ارتدى جميع الحضور اللون الأسود بينما أضاف منهم بدبابيس لدعم مبادرة «Time's Up»؛ لمواجهة التحرش في هوليوود.

وفي 2023، منحت الـ «جولدن جلوب» الفرصة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إلقاء خطابا مسجلا، يشكر فيه «حلفاءه في العالم الحر» على دعمهم في الحرب التي تخوضها بلاده أمام روسيا.