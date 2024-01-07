استنفار أمني استعدادا للاحتجاجات الداعمة لغزة خلال حفل «جولدن جلوب»

مع انطلاق النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، الليلة، تزامنا مع الحرب الدموية المستمرة على قطاع غزة، ترتفع التكهنات بحدوث تظاهرات واحتجاجات ضد الحرب على فلسطين أمام فندق «بيفرلي هيلتون»، حيث يقام الحفل الذى تنقله القنوات الإخبارية ووكالات الأنباء في جميع أنحاء العالم.

ويرغب منظمو الوقفات الاجتجاجية في الاستفادة من الانتشار العالمي لهذا الحدث الكبير الذي ينطلق في موسم الجوائز، في محاولة لإلقاء الضوء على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنين العزل.

وكشفت إدارة شرطة بيفرلي هيلز، أنها تعمل جنبًا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون ومكتب التحقيقات الفيدرالي للتحضير للاحتجاجات المحتملة، وفقا لما أوضحه الملازم ريناتو مورينو، «في الوقت الحالي، ليس لدينا علم بأي تهديدات للفعاليات أو المشاركين فيها، نحن على دراية بالأحداث العالمية، ونتيجة لذلك، قمنا بتعزيز عدد أفراد الشرطة الإضافيين»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

تظاهرات قريبة من فندق «بيفرلي هيلتون» قبل حفل جولدن جلوب بساعات

وقام المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين، بالتعاون مع تحالف من المنظمات اليهودية المناهضة للصهيونية، في الأشهر الأخيرة بإغلاق الطرق الرئيسية في جميع أنحاء منطقة لوس أنجلوس، سعياً إلى لفت الانتباه إلى عدد القتلى المتزايد في غزة من خلال الاعتصامات.

وقبل ساعات من حفل توزيع الجوائز، تم تنظيم مسيرة تضامن تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل، أمام القنصلية العامة الإسرائيلية في غرب لوس أنجلوس، على بعد حوالي 3.5 ميل من فندق «بيفرلي هيلتون» الذي يستضيف حفل «جولدن جلوب» الليلة.