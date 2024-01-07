«التعليم» تعلن جدول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات طلاب المصريين في الخارج، طلاب النقل بجميع المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي» للعام الدراسي الحالي 2023-2024، الفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج

أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنه يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لأبنائنا الطلاب في الخارج 2024، مؤكدة أن جميع الامتحانات ستبدأ في الساعة التاسعة صباحاً.