رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التعليم» تعلن جدول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج الترم الأول

كتب:

أميرة فكري
02:57 م | الأحد 07 يناير 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات طلاب المصريين في الخارج، طلاب النقل بجميع المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي» للعام الدراسي الحالي 2023-2024، الفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج

أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنه يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لأبنائنا الطلاب في الخارج 2024، مؤكدة أن جميع الامتحانات ستبدأ في الساعة التاسعة صباحاً.

 

اقرأ المزيد:

«التعليم» تحذر طلاب أولى ثانوي: التابلت عهدة حكومية وتلفه يستوجب سداد تكلفته

وزيرا التعليم يزوران كاتدرائية العباسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

موعد بداية الترم الثاني 2024.. «التعليم» تشدد على الانضباط وتحذر من الغش

شروط دخول امتحانات الثانوية العامة 2024.. «التعليم» تحدد 10 ضوابط
بقلم أميرة فكري