جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام والمهني في الأقصر.. 5 أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم بمحافظة الأقصر، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للتعليم العام والمهني، للفصل الدراسي الأول، ورفعت درجة الاستعداد واتخذت كل الإجراءات اللازمة لنجاح الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأدائها في سهولة ويسر.

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للمراحل (العام - خاص - لغات - رياضي)، وكذلك التعليم المهني في الأقصر، كالتالي:

جدول الشهادة الإعدادية للتعليم العام

وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للتعليم العام بالأقصر ما يلي:

الخميس 18 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية والخط، والتربية الدينية للجميع.

الأحد 21 يناير 2024، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، اللغة الأجنبية

الاثنين 22 يناير 2024، امتحان الهندسة، والتربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير 2024، امتحان مادتي العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ويعفى منها طلاب المنازل.

الأربعاء 24 يناير 2024، امتحان الجبر والإحصاء، ومادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط.

جدول الشهادة الإعدادية للتعليم المهني

إما جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للتعليم المهني بالأقصر فتضمن ما يلي:

الخميس 18 يناير 2024، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

الأحد 21 يناير 2024، امتحان مواد الدراسات الاجتماعية، والتكنولوجيا، والمجال النظرى الثاني/ الصناعى، والإقتصاد المنزلى

الأثنين 22 يناير 2024، امتحان اللغة الأجنبية ، والتربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير 2024، امتحان مادتي الرياضيات، والمجال النظرى الأول /الزراعي.

الأربعاء 24 يناير 2024، امتحان مادتى العلوم، والتربية الدينية للجميع.

وكان وكيل تعليم الأقصر الدكتور صبري خالد عثمان، وجه بتوفير قاعات عامة لإقامة مراجعات نهائية، لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بأجر رمز تخفيفاً عن كاهل أولياء الأمور، و اختيار أكفئ المعلمين بمديرية تعليم الأقصر لتقديم تلك المراجعات.