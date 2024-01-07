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«القومي لذوي الإعاقة» يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتب:

حبيبة فرج
03:29 م | الأحد 07 يناير 2024
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية له وللجميع دوام وخالص المحبة، ولمصر وشعبها أن يحفظها ويديم علينا جميعا نعمة الازدهار والرخاء والأمن والسلام.

وقالت المشرف العام على المجلس، في بيان لها، إن الشعب المصري العظيم يرسم بوحدته الوطنية أبرز ملامح التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تعزيز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها و مسيحيها، داعية المولى عز وجل أن تكون دوما الأعياد فرصة طيبة للمودة والمحبة فيما بين المصريين جميعا.

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