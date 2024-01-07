البابا تواضروس الثاني: «24» من الأرقام الجميلة.. و2024 ستكون سنة خير

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، إنّ الرقم 24 من الأرقام الجميلة، ففي العهد القديم كان أسباط بني إسرائيل 12، كما أن تلاميذ السيد المسيح 12، ومجموع الرقمين هو 24.

أضاف البابا تواضروس، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «لا ننسى أننا نقول على الذهب عيار 24 وهو غالي الثمن، كما أن اليوم 24 ساعة، والفدان 24 قيراطا».

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة: «في عُرف الكتاب المقدس، للأرقام معاني، رقم 2 هو رقم الحب، لأن أي حب يلزمه طرفان، ورقم 4 هو الشمول، فهو يشمل الشمال والجنوب والشرق والغرب، وهما رقمان مباركان ولهما معانٍ إيجابية في حياة الإنسان».

وذكر أن السفر رقم 24 في الكتاب المقدس، هو سفر أرميا، والإصحاح رقم 24 فيه آية تقول «اجعل عيني عليكم للخير»: «فاعتبرناها أن بها الوعد الذي يقدمه الله لنا للسنة الجديدة، حيث تعني الحماية والعناية بالإنسان وتقديم للخير، وبالتالي فإن 2024 سنة خير».