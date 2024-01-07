عضو التحالف الوطني: زيارة السيسي للكاتدرائية رسالة قوية عن وحدة المصريين 

أكد المهندس علي جبر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهمية الزيارة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيدهم، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي في الكاتدرائية تكون محل اهتمام المصريين وتحمل رسائل حول جميع القضايا الراهنة داخل مصر، وتبعث برسائل طمأنة للمصريين حول الأوضاع الراهنة، ودعوة بضرورة تعزيز اللحمة الوطنية، وأن المصريين جسد واحد، كما أنّها دعوة لتكاتف كل المصريين خلف الدولة الوطنية لعبور كل التحديات.

رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته للكاتدرائية

وأضاف «جبر»، أن رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته للكاتدرائية تؤكد أن مصر قادرة على تجاوز التداعيات السلبية للأزمة العالمية، وأن مصر مستمرة في تحقيق الإنجازات وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى بجميع أنحاء البلاد، كما تؤكد على التكاتف الوطني للمصريين في الاحتفال بعيد الميلاد، وهو ما يمثل رسالة قوية حول وحدة صف المصريين الذين يعيشون في وطن واحد ويساندون الدولة لمواجهة المؤامرات والفتنة.

حضور الرئيس السيسي الاحتفال في الكاتدرائية

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان له إلى أن حضور الرئيس السيسي بشكل سنوي الاحتفال في الكاتدرائية يمثل رد قاطع على جماعات الشر وقوى الظلام والإرهاب التي تسعى من أجل بث بذور الفتنة وشق النسيج الوطني وإثارة البلبلة، موضحا أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة للتصدي لكل التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما أكده خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأوضح «جبر»، أن زيارة الرئيس السيسي تعكس أيضا حرص الدولة، حكومة وشعبا، على نقل الصورة الحقيقية للشارع المصري، وتأكيد أننا شعب واحد لن يسمح بشق الصف، كما أن رسائل الرئيس السيسي زيارته للكاتدرائية الشعور بنبض الشارع والمواطن، وتحذيره الدائم من الشائعات والأكاذيب، ومروجيها رسالة مهمة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعب.