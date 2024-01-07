جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية.. تبدأ 20 يناير

يستعد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي أعلنت فيه مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية

وقال محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه تم عقد اجتماع ومناقشة الاستعداد لإجراء الامتحانات والتأكيد على الالتزام بوجود 20 طالبا داخل اللجنة، مشيرا إلى الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية في جميع المدارس .

وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية، التالي:

- السبت 20 يناير.. مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ساعتان ونصف، من الساعة 9: 11.30 صباحا، ومادة التربية الدينية، ساعة ونصف، من الساعة 12: 1.30 ظهرًا.

الأحد 21 يناير.. مادة الجبر والإحصاء، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحاً، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ساعة ونصف، من الساعة 11.30: 12.30 ظهرًا.

الاثنين 22 يناير.. مادة اللغة الأجنبية، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحا.

الثلاثاء 23 يناير.. مادة الهندسة، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحاً، ومادة التربية الفنية، ساعتان، من الساعة 11.30 : 1.30 ظهرًا.

الأربعاء 24 يناير.. مادة العلوم، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحاً.

الخميس 25 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي رياضي في الشرقية

20 يناير 2024.. مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ساعتان ونصف، من الساعة 9: 11.30 صباحا، ومادة التربية الدينية، ساعة ونصف، من الساعة 12 : 1.30 ظهرًا.

الأحد 21 يناير، مادة الجبر والإحصاء، ساعتان، من الساعة 9: 11.00 صباحا، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ساعة ونصف، من الساعة 11.30: 12.30 ظهرًا.

الاثنين 22 يناير.. مادة اللغة الأجنبية، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحا.

الثلاثاء 23 يناير.. مادة الهندسة، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحا، ومادة التربية الفنية، ساعتان، من الساعة 11.30 : 1.30 ظهرًا.

الأربعاء 24 يناير.. مادة العلوم، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحا.

الخميس 25 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية، ساعتان، من الساعة 9: 11.00 صباحا.