جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول نصف العام للعام الدراسي 2023 - 2024 للمرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة بدءًا من الثلاثاء 10 يناير وحتى الأربعاء 24 من الشهر نفسه، بعد إجراء التعديلات على جداول المواعيد بناء علي تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن الامتحانات مراعاة أعياد الأخوة الأقباط.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية بالجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول نصف العام للعام الدراسي 2023 - 2024 لـ لمرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة كالتالي:

- موعد إجراء امتحانات نصف العام

- الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الأربعاء 10 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

- موعد امتحانات الصف الثاني الاعدادي

- الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

- موعد اجراء امتحانات الشهادة الإعدادية

- امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.