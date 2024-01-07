جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا.. تبدأ 18 يناير

استعدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنيا، لامتحانات الشهادة الإعدادية عقب اعتماد وإعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا الذي يبدأ بعد 10 أيام بمختلف إدارات المنيا التعليمية.

وتضمنت الاستعدادات تجهيز كشوف الطلاب وتوزيعها على اللجان الامتحانية بكل مدرسة ووضع كشوف المراقبين ورؤساء الامتحان بكل مدرسة وإخطار الإدارات التعليمية بالكشوف النهائية، فضلا عن تحديد زائرة طبية بكل مدرسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا

ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا يوم الخميس 18 يناير الجاري، لمدة 6 أيام، على أن تنتهي يوم 24 يناير.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا كالتالي:

- الخميس: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء

- السبت: امتحان مادتي الهندسة والتربية الدينية

- الأحد: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- الاثنين: امتحان مادتي جبر وإحصاء التربية الفنية

-الثلاثاء: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية ولغة فرنسية ومادة المستوى الرفيع للغات.

-الأربعاء: امتحان مادة العلوم ومادة المستوى الرفيع للمدارس الرياضية.