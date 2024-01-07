جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية.. باق 10 أيام 

10 أيام متبقية على انطلاق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول، والمقرر أن تبدأ تحريريا في 17 يناير الجاري، وتستمر حتي يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب جزء من امتحانات المواد العملية يوم 4 يناير الماضي ويتبقي لهم الجزء الثاني بعد غد الثلاثاء، على أن تُجرى الامتحانات التحريرية ورقيا لتعذر تطبيق نظام البوكليت هذا العام.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، أن الطلاب أدوا امتحانات النظري يومي 1 يناير في مادة الأنشطة الاختيارية تقويم عملي لكل مادة مختارة، ويوم الخميس 4 يناير أدوا مواد اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات وعملي تربية رياضية للمدارس الرياضية، ومن المقرر أن يؤدوا باقي امتحانات خارج المجموع يوم الثلاثاء 9 يناير لمدة ساعتين، اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباحا اللغة الأجنبية الأولى للمستوى الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية تحريريا

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القليوبية للمواد التحريرية ينطلق في 17 يناير المقبل بمدارس العام والرياضي والرياضي والرسمي للغات اعتبارا من الساعة الـ9 صباحا، كالتالي:

الأربعاء 17 يناير.. اللغة العربية ساعتان، على أن يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

الخميس 18 يناير.. العلوم ساعتان، والتربية الدينية ساعة ونصف.

الأحد 21 يناير.. اللغة الأجنبية ساعتان، والتربية الرياضية ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

الاثنين 22 يناير.. الهندسة ساعتان، والتربية الفنية ساعتان.

الثلاثاء 23 يناير.. الجبر والإحصاء ساعتان، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ساعة.

الأربعاء 24 يناير.. الدراسات الاجتماعية ساعتان.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تقرر أن تكون امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام الدراسي الجاري بالنظام التقليدي، من خلال ورقة أسئلة امتحان تقليدية وكراسة إجابة، لتعذر تطبيق امتحانات الشهادة الاعدادية بنظام البوكلت هذا العام لمشاكل فنية، وعدم استكمال التجهيزات اللازمة.

وأضافت، أن نظام البوكليت يحتاج تدريب للقائمين عليه، وتغيير نظام العمل بالكامل في الكنترولات، ليكون أدق ويستفيد منه الجميع، مشيرة إلى أنه من المقرر العمل عليه مرحليا حتي يتم التحول للنظام الجديد.