هيئة الدواء تصدر الدليل الإرشادي الكامل لمواعيد تناول الفيتامينات

أصدرت هيئة الدواء دليلا إرشاديا كاملا خاصا بأفضل وقت لتناول الفيتامنيات، مؤكدة أنه من الضروري أن يحصل الجسم على القيتامنيات التي يحتاجها، ولكن يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية أولا قبل تناول أي فيتامنيات للتأكد من حاجة الجسم اليها والجرعات التي يمكن الحصول عليها.

ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻓﻀﻞ وﻗﺖ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ

وتابعت هيئة الدواء بأنه ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻓﻀﻞ وﻗﺖ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻪ، ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻀﻞ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪة ﻓﺎرﻏﺔ، وﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم، وأﺧﺮى ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻣﺘﺼﺎص ﻛﻞ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ.

وﺣﺮﺻﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪواء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ دﻟﻴﻞ ﻣﺒﺴﻂ؛ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺮض أﻓﻀﻞ وﻗﺖ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم .

أﻓﻀﻞ وﻗﺖ ﻟﺘﻨﺎول ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د واﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬوﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻫﻮن

وجاء الموعد المناسب للفيتامنيات الذائبة في الدهون ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺼﺎص، ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ وﻗﺖ ﻟﺘﻨﺎول ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د واﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬوﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻫﻮن ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎول اﻷﻃﻌﻤﺔاﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ دﻫﻮن، لافتة الى فيتامين سي، وقالت أي وﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم، ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻌﺎم أو ﺑﻌﺪه، وﻟﻜﻦ ﻳﻔﻀﻞ ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ٍ ﺑﺎرد وﻣﻈﻠﻢ، ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﺤﺮارة واﻟﻀﻮء.

الموعد المناسب لفيتامين ب

وتابعت هيئة الدواء بأن الموعد المناسب لفيتامين ب يكون يستحسن ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺻﺒﺎﺣًﺎ، ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰاﻣﺘﺼﺎﺻﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ، وفيما يتعلق بفيتامين الحديد، وقالت يفضل ﺗﻨﺎول اﻟﺤﺪيد ﻗﺒﻞ اﻷﻛﻞ ﺑﺴﺎﻋﺔ أو ﺑﻌﺪ اﻷﻛﻞ ﺑﺴﺎﻋﺘﻴﻦ، وفيتامين أوميجا 3 مع الوجيات.