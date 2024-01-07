محافظ كفر الشيخ يوزع هدايا الرئيس السيسي على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد

حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، على مشاركة الأقباط عيدهم، وتوزيع والورود، وهدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأطفال، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

توزيع الهدايا والورود على الأطفال والشباب والفتيات

ووزع المحافظ، الهدايا والورود على الأطفال والشباب والفتيات تحمل صورة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد الميلاد المجيد؛ في محيط وداخل الكنائس والميادين والشوارع الرئيسة والحدائق والمتنزهات، على مستوى محافظة كفر الشيخ، وسط فرحة كبيرة من الأطفال.

تقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد

جاء ذلك، بالتزامن مع زيارة وفود التنفيذيين بمراكز ومدن وقرى المحافظة للكنائس؛ لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد، وإدخال الفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجة ومشاعر الأخوة والتلاحم، داعين لمصر بالتقدم والازدهار والريادة، متمنين دوام المحبة والسلام بين جموع الشعب المصري، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتستمر مسيرة التنمية والعطاء وبناء الجمهورية الجديدة، ومكانة مصر الرائدة بين مصاف دول العالم المتقدم.