استشهاد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف للاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين

أكد الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين الحكومي في الضفة الغربية، أن المستشفى يواصل العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، رغم الاجتياحات المتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدف أيضاً سيارات الإسعاف وأفراد الأطقم الطبية، مشيراً إلى أن مخيم جنين شهد جريمة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حيث استهدف مجموعة من الفلسطينيين بصاروخ على الأقل، في حوالي الساعة الخامسة فجراً، عند منطقة «الشهداء»، القريبة من مدينة جنين.

استشهاد 6 مواطنين منهم 4 أشقاء

وأضاف «بكر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن القصف الصاروخي، الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين، منهم 4 أشقاء، إضافة إلى اثنين آخرين من نفس العائلة، فضلاً عن إصابة خطيرة لسيدة فلسطينية، واصفاً الوضع في مدينة جنين بأنه «شديد الحرج»، بسبب ارتفاع أعداد الشهداء، وتابع أن هناك إصابات ناتجة من إطلاق جنود جيش الاحتلال النار على المواطنين، وإصابات أخرى نتيجة القصف الجوي والصاروخي بطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

إصابات حرجة وجثث أشلاء نتيجة القصف

وأكد أن القصف الإسرائيلي لا يؤدي فقط إلى سقوط شهداء بين الفلسطينيين، وإنما يتسبب في تقطيع أجسادهم، وتشويه ملامحهم، بسبب شدة الشظايا الناتجة عن القصف، مشيراً إلى أن المستشفى استقبل عدداً كبيراً من الشهداء عبارة عن «أشلاء»، كما لفت إلى أن الإصابات في تزايد مستمر، وليست في الصورة المعتادة التي تحدث بسبب إطلاق النار.