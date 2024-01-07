نائب محافظ البحيرة: عقوبة تبوير الأراضي الزراعية تصل إلى الحبس سنتين

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة الحفاظ على مساحة الأراضي الزراعية، بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وعدم المساس بها.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، في بيان، إلى أن عقوبة تبوير الأراضي الزراعية المنزرعة، تصل إلى الحبس سنتين حبسا، وغرامة مالية، مؤكدة تكثيف الجهود للقضاء على تلك الظاهرة نهائيا، والتعامل بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة.

ظاهرة التعدي الأراضي خطيرة

وأشارت «بلبع»، إلى أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، تعد واحدة من أخطر المشاكل التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وأثرت على حجم الإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي.

جاء ذلك، على هامش جولتها المرورية على الأراضي الزراعية المبورة، بطريق أبو حمص دمنهور، للتأكد من تاريخ آخر زراعة لتلك الأراضي الزراعية.

وأكّدت نائب محافظ البحيرة، على توافر مقومات الزراعة لتلك الأراضي وصلاحيتها للزراعة، وقام أصحابها بتبويرها، موجهة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يذكر أن مدن ومراكز محافظة البحيرة، شهدت خلال الأيام الماضية تنفيذ العديد من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.