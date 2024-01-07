غرفة كفر الشيخ التجارية: تراجع أسعار الأرز الشعير بنحو 1000 جنيه خلال أيام

كشف حاتم عبد الغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، عن تراجع أسعار الأرز الشعير بنحو 700 جنيه خلال الأسبوع المنقضي، و100 جنيه اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر خلال الأيام المقبلة، ليصل إلى نحو 1000 جنيه للطن.

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا التراجع يرجع إلى زيادة المعروض من الأرز الشعير في أسواق محافظات الوجهين البحري والقبلي، إذ تنتج محافظتي كفر الشيخ والدقهلية نحو 82% من مساحات الأرز المنزرعة في مصر.

وأضاف أن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة، اليوم الأحد، بلغ 20 ألفا و700 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن أمس، بينما بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 18 ألفا و700 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن أمس.