أسعار الأرز الشعير اليوم.. تراجع جديد لـ«عريض الحبة»

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم، تراجعاً جديداً لسعر الطن لعريض الحبة، من خلال تتبع عمليات بيع وشراء الأرز بالأسواق والمتاجر الحرة، بالمحافظات.

تراجع أسعار الأرز الشعير اليوم السبت

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم السبت، سجلت تراجعاً جيدًا للغاية في سعر طن الأرز عريض الحبة، ليصب ذلك في مصلحة المستهلكين في شتي ربوع محافظات مصر.

وسجلت أسعاره كالتالي:

- سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 20 ألفا و800 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 200 جنيه لكل طن.

- استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بسعر 19 ألف جنيه.

أكبر محافظتين في مصر إنتاجية لمحصول الأرز

وأشار «حاتم»، إلى أن إنتاجية محصول الأرز الشعير كبيرة، حيث تشهد الأسواق العامة في محافظات مصر، وفرة كبيرة للغاية من المعروض منه، موضحاً أن إنتاجية محصول الأرز الشعير بمستوي محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، قد بلغت 82%، وذلك على مستوى المنزرع من الأرز الشعير في عدد من حقول أراضينا العافية السمراء.