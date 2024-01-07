محافظ أسوان: المصريون نسيج واحد في عيد الميلاد

قدّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهاني للأقباط المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز الروابط والتماسك بين أبناء المجتمع الأسواني من جميع الفئات والأطياف والهيئات.

وعقد محافظ أسوان جولة ميدانية على الكنائس لتقديم التهاني، رافقته نائبة المحافظ والسكرتير العام والقنصل السوداني بأسوان، بالإضافة إلى قيادات أمنية وجامعية وسياسية وحزبية ونقابية وتنفيذية، وقيادات الأوقاف والأزهر الشريف.

واستقبل الأنبا بيشوى مطران أسوان وعدد من القساوسة والكهنة محافظ أسوان والوفد المرافق في كاتدرائية الأرثوذكس.

المصريون يتمتعون بروح المحبة والأخوة

وأكد محافظ أسوان أن المصريين يتمتعون بروح المحبة والأخوة، وأنه لا يوجد فرق بين المسلم والمسيحي، بل إنهم جميعًا نسيج واحد يعيشون في وطن واحد تحت سماء واحدة متحدون في العمل لتعزيز تنمية البلاد واستقرارها.

وفي غضون ذلك، تقدم الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، برفقة وفد من مسؤولي الأوقاف بالمحافظة، بتهانيهم للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بينما زار الوفد الكنائس في مدينة أسوان، وعلى رأسها كنيسة رئيس الملائكة، وكان الأنبا بيشوي، أسقف أسوان، في استقبالهم.

وأعرب مسئولو الأوقاف عن تهانيهم القلبية للمسيحيين بهذه المناسبة، ونقلوا تحيات الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف لهم.