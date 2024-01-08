منها شراب أطفال يسبب الوفاة.. تحذير عالمي من الأدوية المغشوشة

خلال الأسابيع الماضية، أُطلقت العديد من التحذيرات بشأن الأدوية المغشوشة في بعض البلدان، ومنها مصر، بعد أن حذرت هيئة الدواء المصرية من أدوية مغشوشة موجودة في الأسواق، وهو ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية في تقرير مطول لها خلال الساعات الماضية.

بالتأكيد سمعت عن شراب مغشوش يضر بالأطفال ويسبب الوفاة، فضلا عن تقارير عن علاج مزيف لمرض السكري وعلاجات من أجل فقدان الوزن؟، بهذه الكلمات كشفت منظمة الصحة العالمية العديد من الخبايا عن الأدوية المغشوشة التي انتشرت في العالم.

«الصحة العالمية» تدق ناقوس الخطر بشأن الأدوية المغشوشة

كيف تخاف على نفسك؟ هكذا كشفت بيرنيت بورديلون إستيف الطبيبة بمنظمة الصحة العالمية في تصريحاتها عبر مجلة «Science in 5»، عن كيفية محافظة المنظمة على سلامة البشر من تلك المنتجات.

«المنتج المغشوش هو المنتج الذي يحرف عمدا سواء في تكوينه أو هويته أو مصدره، والتي قد تحتوي على مكونات نشطة خاطئة، تم تصنيعها في ظروف غير صحية، ويمكن أن تكون سامة»، هكذا عرَّفت بيرنيت المنتجات المغشوشة.

«بيرنيت» أكدت أنه من الصعب جدا اكتشاف المنتجات الطبية المغشوشة لأنها تكون متشابهة وأحيانا متطابقة تماما مع المنتجات الأصلية، وهو ما يتطلب تحليلا مختبريا ليتم الكشف عنه.

كيف تحمي نفسك من الأدوية المغشوشة؟

كيف يمكن أن يحمي الناس أنفسهم مع تشابه الدواء المغشوش مع الأصلي، طبيبة منظمة الصحة العالمية أكدت أن من حق البشر الحصول على منتجات طبية آمنة، وهي ما تعمل عليه منظمة الصحة مع السلطات الوطنية، من أجل حماية الشعوب.

منظمة الصحة العالمية كشفت أيضا، أن الأدوية المغشوشة أصبحت قضية عالمية، تحمل العديد من المخاطر، ومنها أنواع أدوية شراب أطفال والمضادات الحيوية وأدوية السرطان والهرمونات واللقاحات، فضلا عن أدوية مرض السكري.

«من المهم الإبلاغ مبكرا لأن حدوث ذلك في الوقت المناسب من بلد ما، يمكن أن ينقذ الأرواح في بلد آخر»، هكذا أكدت منظمة الصحة العالمية عن دور السلطات المحلية في ضرورة الكشف المبكر عن الأدوية المغشوشة.

طرق الكشف عن الدواء المغشوش

«إذا لم يعمل الدواء بالشكل المتوقع، أو إذا كان هناك رد فعل سلبي غير متوقع في جسمك عليك إبلاغ أقرب أخصائي رعاية صحية في أسرع وقت»، هكذا كشفت المنظمة عن طرق الكشف عن الدواء المغشوش وضرورة إخبار الطبيب أو الصيدلي.

لم يكن ناقوس الخطر الذي دقته منظمة الصحة العالمية هو الأول، بل جاء بعد أسابيع قليلة من إطلاق هيئة الدواء المصرية تحذيرات من أدوية مغشوشة في الأسواق، كما كشف الدكتور محيي حافظ رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، أن إعادة تدوير أدوية منتهية الصَّلاحِيَة، يتسبب في تلف المادة الفعالة في الدواء.