لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال: العقارات أثبتت كفاءتها للحفاظ على المدخرات

دائما ما يسعى المواطنون إلى المضي قدما في الحفاظ على مدخراتهم والعمل على زيادتها حتى لا تتأثر بما يحدث حاليا من حالة تضخم عالمية أثرت على كل القطاعات والمجالات بلا استثناء، الأمر الذي يدفعهم إلى الحديث حول أي المسارات أفضل للاحتفاظ بأموالهم والعمل على الاستثمار فيها.

عبداللاه: الإقبال على شراء العقارات لم يتأثر

وبدوره، أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن الشهادات البنكية المطروحة حاليا في البنوك بعائد 27% و23.5% لم تؤثر بحركة المبيعات للعقارات، ذلك نتيجة لإقبال المصريين على تملك العقار كثيرا خلال الفترة الحالية.

وأوضح «عبداللاه» في بيان اليوم، أن الغرفة تتوقع خلال الأيام المقبلة مع انتهاء الشهادات البنكية بعائد 25% ستزيد الطلب على شراء العقار، ما سيزيد الطلب على شراء الذهب بالمكاسب التي حققها العنصران خلال الأيام الماضية.

وأكد أن أكثر من اتجاه للاستثمار حاليا يساهم في الحفاظ على قيمة المدخرات مع ارتفاع معدلات التضخم والتجربة طيلة عام 2023، والتي أثبتت أن القطاع العقاري والذهب هما الاكثر ربحية لارتفاع الطلب عليهما، وزيادة معدلات الاستثمار بهما وهذا فقد ارتفعت معدلات الزيادة في أسعار العقارات خلال العام الماضي بنسبة متوسطة 30% مقارنة بعام 2022 .

وأشار إلى أن القطاع العقاري هو الأكثر ربحية عبر التملك، حتى تزيد قيمته السوقية حال بيعه أو تملكه ويتم تأجيره و يستفيد العميل من عائد هذا التأجير كما ان سوق العقارات في مصر واعد ومازال الطلب عليه كبيرا.