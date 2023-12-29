ما المستندات المطلوبة لترخيص «مصعد» جديد في العقارات بالإسكندرية؟

كشفت محافظة الإسكندرية، عن المستندات المطلوبة من الراغبين في تركيب مصعد جديد «أسانسير» في العقارات، التي تصدر بموافقة الإدارة المحلية «الأحياء»، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، المستندات المطلوبة.

الحصول على ترخيص لـ«مصعد»

تقول المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، لـ«الوطن» إن تركيب مصعد جديد بالعقارات يستلزم الحصول على ترخيص من الحي، حتى لا يتعرض المخالف للمسائلة القانونية وحتى لا يُعرض حياة المواطنين للخطر.

المستندات المطلوبة

وأشارت إلى إن المستندات المطلوبة لترخيص تركيب مصعد جديد للعقار هي:

- إثبات الشخصية «أصل وصورة»

- ‏تقديم طلب بالحي

- ‏صورة الرخصة أو كشف مشتملات للعقار

- ‏صورة قيد الشركة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد

- ‏ملف لحفظ الأوراق

- ‏بطاقة ضريبية بالنشاط

- ‏رسم هندسي للدور الأرضي

- ‏نوتة حسابية متضمنة حسابات ودلائل الحركة، وحساب معامل أمان الحبال، وحسابات الجر والضغط النوعي

- ‏السجل التجاري

- ‏عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المعتمدة من اتحاد المقاولين، وصورة من تصريح مزاولة المهنة.

- ‏الرسم الميكانيكي للمصعد

- ‏سداد الدمغات الهندسية

- ‏تقرير من مهندس استشاري إنشائي، يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة منه.