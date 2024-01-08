لتخفيف الآلام.. الإفتاء توضح أدعية الشفاء العاجل للمريض

يعتبر الابتلاء بالمرض من أكثر أنواع الابتلاءات التي تصيب المؤمن بالحزن والضيق، لعدم قدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعي، لذا يكون الدعاء في تلك الحالة من أهم الوسائل لمناجاة الله والتقرب منه من أجل طلب الشفاء وتخفيف آلام المرض.

وهناك الكثير من الأدعية التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي، يمكن للمريض الدعاء بها لطلب الشفاء وتخفيف الآلام.. وجاءت كالتالي:

أدعية الشفاء العاجل للمريض

- اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفني وتمدني بالصحة والعافية.

- يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبّك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

- ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

- اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير.

أدعية الشفاء للمريض

ومن الأدعية الآخرى المستحب للمريض الدعاء بها لطلب الشفاء والعافية من الله، ما يلي:

- بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

- اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفني شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسني لباس الصحة والعافية يارب العالمين.