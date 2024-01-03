العرض الخاص لفيلم «الحريفة».. خالد النبوي يدعم نجله في أولى بطولاته السينمائية

حرص الفنان خالد النبوي، على دعم نجله نور، في أولى بطولاته السينمائية، إذ حضر معه العرض الخاص لفيلم «الحريفة».

وصول خالد النبوي إلى العرض الخاص لفيلم «الحريفة»

التقط الفنان خالد النبوي صورا تذكارية مع نجله نور، الذي كانت فرحته «هستيرية» بحضور والده.

أبطال فيلم «الحريفة»

ووصل خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، وأحمد غزي، وكزبرة، والمنتج طارق الجنايني، والمخرج روؤف السيد، والمؤلف إياد صالح، والكابتن أحمد حسام ميدو، والكابتن عبد الستار صبري، إلى العرض الخاص للفيلم، المقام بإحدى السينمات في مدينة 6 أكتوبر.