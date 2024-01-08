«ثقافة المنيا» تنمي مهارات أهالي دلجا في الأشغال اليدوية والمواطنة الرقمية

نفذ فرع ثقافة المنيا ورش أشغال يدوية باستخدام خيط الشرائط، لتصنيع المفارش وشنط اليد باستخدام شمع اللحام إذ جرى تدريب عدد من الأهالي في قرية دلجا على كيفية استخدام الخامات في تصنيع المفارش والشنط.

ورش حكي بالعرائس عن المواطنة

ويأتي ذلك، ضمن فاعليات «المواطنة الرقمية» بمركز شباب دلجا بديرمواس، إذ ألقي كلا من الدكتور محمد علي طلبه، حماده محمد عبد الرحمن، ندوة حول مفهوم المواطنة ومقوماتها وخصائصها وأهميتها وأنواعها «إيجابية وسلبية»، وأيضا مفهوم الرقمية والعصر الرقمي.

كما جرى تقديم ورش حكي بالعرائس عن المواطنة نالت إعجاب الحضور وتفاعل معها، وهى تتناول مفهوم المواطنة واحترام الآخر والمشاركة في وطن واحد.

تناولت الورشة قضايا المواطنة في العصر الرقمي وأثر التطور التكنولوجي في مجال نقل المعلومات على العلاقات الإنسانية وظهور مفهوم جديد في التربية الرقمية، ومفهوم المواطنة الرقمية و محاورها المتمثلة في إمكانيات الوصول الرقمي، والتجارة الرقمية، والاتصال وتبادل المعلومات، محو الأمية الرقمية، اللياقة الرقمية، القوانين الرقمية والمسئولية عنها، الحقوق والمسئوليات الرقمية الصحة والسلامة الرقمية، الأمن الرقمي وحماية المعلومات والحماية الإلكترونية.

الوصول للمعلومات واستخدامها بشكل فعال

وأوضح المتحدثون أن المواطنة الرقمية هي القدرة على المشاركة الفعالة في المجتمع الرقمي، وأنها تتطلب مجموعة من المهارات والقيم، منها: القدرة على الوصول إلى المعلومات واستخدامها بشكل فعال، القدرة على التواصل والتفاعل مع الآخرين في الفضاء الرقمي، القدرة على الإبداع والابتكار في الفضاء الرقمي، القدرة على حماية الذات والآخرين من المخاطر الرقمية.

وفي الختام، جرى فتح باب النقاش مع الحضور، حيث طرحوا عدد من الأسئلة حول مفهوم المواطنة الرقمية وأهمية تعزيزها في المجتمع.