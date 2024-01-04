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مصر تستضيف مؤتمرا عن «الصيانة بالعصر الرقمي» بمشاركة 120 خبيرا في 28 يناير

كتب:

أيمن حمزة
09:20 ص | الخميس 04 يناير 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

تستضيف مصر المؤتمر الدولي الحادي والعشرون للتشغيل والصيانة في الدول العربية، والذي ينظمه المجلس العربي للتشغيل والصيانة، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2024، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

18 ورشة عمل مهنية وتدريبية و16 جلسة علمية

وتحت شعار «إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة» يجتمع أكثر من 120 خبيرًا من مختلف دول العالم في القاهرة لمناقشة مستقبل الصيانة في العصر الرقمي، إذ يتضمن المؤتمر 18 ورشة عمل مهنية وتدريبية، و16 جلسة علمية، ويسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الصيانة، والتعليم والتدريب في عصر الرقمنة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز أهمية التعليم والتدريب في مجالات الصيانة لتلبية الاحتياجات المستقبلية، ومناقشة دور المؤسسات المهنية في تحقيق مستقبل تدريبي أكثر إنصافًا، وتسليط الضوء على المعرفة الرقمية وتأثيرها على التعليم والتدريب.

أبرز جلسات مؤتمر «إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة»

وتناقش جلسات المؤتمر عدة مواضيع منها:

· تحسين الأداء وتقليل المخاطر في إدارة الصيانة.

· التحول الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الصيانة.

· التعليم والتدريب في صيانة المباني وإدارة المرافق في العصر الرقمي.

· مبادرات لتحسين برامج صيانة أنظمة الطرق والمواصلات.

· أهمية التعليم والتدريب في إدارة الصيانة والتوجهات المستقبلية.

ويحرص قادة المؤتمر على عقده بشكل دوري كل عام لإيمانهم بأهمية تبادل الخبرات وتطوير المعرفة في علوم التقنية الجديدة ومتابعة الجديد في عالم الصيانة على مستوى العالم.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.