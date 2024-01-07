راعي كنيسة العذراء مريم بمطروح: الترابط والمحبة وراء وحدة الشعب المصري

قال القمص متى ماكسيموس راعي كنيسة السيدة العذراء مريم في مدينة مرسى مطروح، إن مصر دولة كبيرة، ويوجد ألفة ومحبة وترابط بين جميع أطياف المجتمع المصري، وهذا شيء مهم يجعلها تظل كيانا واحدا لكل المصريين الذين تمتد جذورهم في وطننا الغالي الذي نعتز ونفتخر به.

مصر بها قيادة حكيمة

وأضاف راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، في تصريحات لـ«الوطن»، خلال لقائه مع وفد من الصحفيين والإعلاميين بالكنيسة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إن مصر تتمتع بالقيادة الحكيمة التي تدير البلاد ونحن جميعاً نصطف خلف قيادتنا كيان واحد وشعب نعيش معا بكل ترابط أخوي وشعبي نجتمع على الخير بوجوه مبتسمة تحمل الصفاء والحب داخل القلوب النقية والتي يباركها الرب من البركة الناتجة عن الرضا، ونستمر في عمل الخير والذي نسعى إليه جميعا.

علاقة طيبة تجمع بين المجتمع المصري

وقدم وفد من صحفيين وإعلاميين من مرسى مطروح والإسكندرية من القناة الخامسة والصحف والمجلات الحكومية والمستقلة، وإذاعة مطروح الاقليمية، التهنئة للأخوة الأقباط وقيادات كنيسة السيدة العذراء بمطروح، بحضور القمص متى ماكسيموس، والأب نوح، والدكتور نبيل ميخائيل، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدين العلاقة الطيبة التي تجمع بين المجتمع المصري، ومدى التلاحم الذي يجمع بين نسيج المجتمع، متمنيين مزيد من التنمية والتقدم لمصر بلد الخير والأمن والأمان، وشعبها الأصيل.