محافظ مطروح يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة للأخوة الأقباط بمطروح بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسى مطروح، يرافقه المستشار يحيى الحوفي رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح والقيادات القضائية والأمنية والتنفيذية والأزهر والأوقاف، وعدد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني وأهالي مطروح.

التكاتف والأخوة بين أبناء مصر

خلال كلمة الوعظ، أكد الأب متى زكريا راعى كنائس مطروح، حرص القيادة السياسية على الوحدة والتكاتف والأخوة بين جميع أبناء مصر، وتقديم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بالكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقدماً الشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لحرصه على التواصل الدائم، مؤكدا أن المحبة لا تسقط.

تنمية ورخاء مصر

وأوضح راعى كنائس مطروح خلال عدد من الدروس المستفادة في ميلاد سيدنا عيسى في حياتنا، منها الحرص على نقاء القلوب وطهرها دائما، والحفاظ على نعمة الأمن والأمان، والثقة دائماً بالله والإيمان به واللجوء إلى الله دائما فهو الحماية والحافظ، وأن تتسم أنفسنا دائما بالتواضع والسمو بعيداً عن الشهوات، وضرورة الحرص على الستر بين الناس، داعيا الله أن يحفظ الله مصر ويبارك فيها، ويجعل العام الجديد عام تنمية وتقدم ورخاء وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.