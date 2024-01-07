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فوز طالبة من متطوعي «رياضة الدقهلية» في مسابقة IGEM على مستوى الشرق الأوسط

كتب:

آية حسنين
08:52 م | الأحد 07 يناير 2024
الطالبة دارين احمد

الطالبة دارين احمد

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن فوز الطالبة دارين أحمد مصطفى بكلية العلوم جامعة المنصورة، من متطوعي وزارة الشباب والرياضة «YLY» بالدقهلية، وأعضاء فريقها بالمركز الأول، على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مسابقة «IGEM»، وهي مسابقة دولية في مجال الأحياء التركيبية.

فوز طالبة من متطوعي رياضة الدقهلية بمسابقة IGEM

وأضافت «عثمان»، في بيان، أن مسابقة iGEM فريدة من نوعها، بسبب طبيعتها متعددة التخصصات، وتقدم المسابقة للمشاركين مجموعة من الموضوعات من الأحياء الجزيئية والعمل في المختبر إلى البرمجة والعمل على تصنيع الآلات والأجهزة.

وأكدت «عثمان» أن المشاركة في مسابقة iGEM ليس أمرًا سهلًا، إذ تواجه الفرق عددًا لا نهائيًا من الصعاب خلال رحلة المسابقة، بداية من اكتشاف وحل المشاكل داخل المعمل، واكتشاف أخطاء في كود الموقع الإلكتروني الخاص بهم أو حتى حل المشاكل الداخلية بين أفراد الفريق.

وأضافت أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ترعى أبناءها المتميزين والمتفوقين في مختلف المجالات، في ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الداعم للمتميزين والمتفوقين بالدقهلية.

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بقلم آية حسنين