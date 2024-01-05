فرص عمل برعاية وزارة الشباب والرياضة.. رواتب شهرية مجزية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من الجنسين بكبرى الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص.

وظائف وفرص عمل متنوعة

وأكدت الوزارة في منشور لها على الصفحة الرسمية، أنّ دورها في توفير وظائف وفرص عمل للشباب يأتي في إطار توجيهات أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالوزارة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر ومبادرة توظيف مصر، توافر وظائف وفرص عمل متنوعة بشركه عرفة جروب .

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي ، تفاصيل فرص العمل التي توفرها وزارة الشباب والرياضة، من خلال البروتوكول الذي وقعته مع شركة عرفة جروب.

1 - وظيفة منسقين بيع

- شروط الوظيفة

- مؤهل عال أو متوسط

- موقف واضح من الجيش

- ألا يتجاوز السن 30 عامًا خبرة سنة على الأٌقل في المجال.

الراتب: يبدأ الراتب الشهري من 2800 جنيه بعد ثلاثة أشهر تبعًا للتقييم ويصل 3200 جنيه

2- أفراد أمن

شروط الوظيفة:

- مؤهل عال أو متوسط

- موقف واضح من الجيش

- ألا يتجاوز السن 45 عامًا

-الراتب: يبدأ من 2800 جنيه بعد ثلاثة أشهر تبعًأ للتقييم ويصل 3200 جنيه

3- عمال مخازن / عمال خدمات/ مساعدين كاشير

شروط الوظيفة:

- قراءة وكتابة متوسطة

- موقف واضح من الجيش

- ألا يتجاوز السن 40 عامًا

الراتب: 3000 جنيه

4- شيفات ( جزارة – جبن – سمك )

شروط الوظيفة:

- إجادة القراءة والكتابة

- موقف واضح من الجيش

- ألا يتجاوز السن 45 عامًا

- خبرة لا تقل عن عامين

الراتب: 3600 جنيه + حافز تبعًا إلى نسبة البيع من (300 ج إلى 900 ج)

- للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/vSipjSvwFK