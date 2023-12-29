تجديد الثقة في وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء

جددت وزارة الشباب والرياضة، الثقة في وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء، إيهاب حسن عبد الوهاب.

وذكرت الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أنه تم تجديد الثقة في وكيل وزارة الشباب والرياضة مرة أخرى، بعد صدور القرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتصديق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

إنجازات مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء

وأضافت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن تجديد الثقة جاء بعد الإنجازات التي تحققت في المديرية خلال السنوات الماضية، سواء عمل ملاعب ومراكز شباب، أو العمل على تكوين فرق رياضية من القرى والمدن بالمحافظة، استطاعت أن تنافس على بطولات كثيرة على مستوى الجمهورية، سواء كانت في كرة القدم واليد أو الطائرة، علاوة على الألعاب الرياضية الأخرى، مثل الكاراتيه والجمباز والعدو متعدد المسافات

ممثل لسيناء في الدوري المصري

بدوره أكد إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الرياضة في شمال سيناء، في بيان له، أن سيناء بها إمكانيات تستطيع استضافة العديد من البطولات الرياضية، ونخطط بأن يكون لسيناء ممثلا لكرة القدم في الدوري المصري، وهذا ما عرضناه على وزير الشباب والرياضة وبدعم من المحافظ.