«الصحفيين العرب» يدين العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة العدوان الإسرائيلي على غزة والذي نتج عنه استشهاد أكثر من 100 صحفي فلسطيني، وكان آخرهم استشهاد الصحفيين مصطفى الثريا وحمزة الدحدوح (نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح) بقصف من الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة صحافة في رفح جنوب قطاع غزة، كانا يستقلانها خلال تغطيتهم الصحفية.

الاتحاد العام للصحفيين العرب

وجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب مطالبته بمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين إلى المحاكم الجنائية الدولية وفتح تحقيق دولي في هذا الجرائم التي أسفرت عن استشهاد الكثير من الصحفيين الفلسطينيين خلال أدائهم لمهاهم الصحفية.

وأرسل اتحاد الصحفيين العرب بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتي الصحفيين الفلسطينيين مصطفى الثريا وحمزة الدحدوح وإلى جميع أسر الصحفيين الفلسطينيين، تغمد الله الصحفيين الشهداء برحمته الواسعة.