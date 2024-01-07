اقرأ في عدد الوطن غدًا.. 10 سنوات محبة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- طرح «التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد» على الحوار الوطني

- الحكومة: الوثيقة تراعي الظروف العالمية.. وتوفر 8 ملايين وظيفة

- مباحثات مصرية - فلسطينية حول تطورات العدوان على «غزة»

- استهداف مدارس «أونروا» وسقوط شهداء بالعشرات.. والاحتلال يعلن إصابة 2300 من قواته منذ 7 أكتوبر

- أجواء حماسية في معسكر المنتخب قبل السفر إلى «كوت ديفوار»

- اتحاد الكرة يشكر «السيسي»: زيارتكم للاعبين أكبر دعم وحافز لتحقيق اللقب الأفريقي

الصفحة الثانية

- «10 سنوات من المحبة»

- «زيارة الكاتدرائية».. تقليد أرساه «السيسي» في عيد الميلاد

- متحدث الكنيسة: الزيارة لها وضع خاص في نفوس كل المصريين وتعطي رسالة طمأنة لكل فئات المجتمع وتقول للأقباط «أنتم موضع اهتمام»

-«كمال»: تعكس روح التعايش والتسامح وتطبيق عملي لمبدأ المواطنة وخير دليل على المشاركة الوجدانية

- «الجمهورية الجديدة» ترسم «خريطة المواطنة» بالممارسة العملية

- ميلاد للأخوَّة والسلام

الصفحة الثالثة

- «تواضروس»: زيارة الرئيس لها تأثير كبير في نفوس المصريين

- «الفرحة للجميع».. أقباط مصر يحتفلون بالعيد بمشاركة أشقائهم المسلمين

- إقامة القداسات وسط إجراءات أمنية مشددة فى محيط الكنائس.. وارتفاع الدعاء من أجل أهل غزة وكسر العدوان على الشعب الفلسطيني

- الأنبا مارتيروس: «السيسي» أب لكل المصريين.. ومعه نحن مطمئنون على المستقبل

- مصر.. الكنيسة والوطن

الصفحة الرابعة

- «إصلاح مالي».. توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وزيادة بـ«الأجور والعلاوة»

- «ضبط المصروفات».. ترشيد الإنفاق وميكنة القطاعات وتعظيم شراكة القطاع الخاص

- «الفاتورة الإلكترونية» تحقق للدولة 8.1 تريليون جنيه من 607.3 مليون معاملة خلال 4 سنوات

الصفحة الخامسة

- «الإفراجات الجمركية».. دخول بضائع بـ72 مليار دولار وتقدم 10 مراكز بمؤشر «الخدمات اللوجيستية».. وتيسيرات بمختلف المواني

- برلمانيون: سياسات الإصلاح الاقتصادي امتصت الآثار السلبية للأزمة العالمية

- «عمر»: خفض الفائدة يدعم الاستثمار.. و«الصعيدي»: لمسنا إجراءات عدة للنهوض بالصناعة والزراعة وإنتاج بدائل محلية للسلع المستوردة

- خبير اقتصادي: الانضمام لـ«بريكس» يرفع الصادرات ويدعم التبادل التجاري ويوفر التمويلات الميسرة

الصفحة السادسة

- صالون «الوطن» الثقافى يحتفي بالكاتب الكبير ويناقش أحدث إصداراته «كأنه أنا» ويرصد أبرز المحطات فى مسيرته الصحفية والفكرية وحصاد «85 كتاباً»

- «الباز»: «كأنه أنا» سيرة «روائية» وليست «ذاتية» ويتضمن مواقف وتجارب «حقيقية وخيالية» في حياتي

- «عمار»: «الوطن » منبر لكل التيارات السياسية والفكرية.. وكتابات «الباز» غزيرة وقيّمة ومتنوعة

- «القصاص»: «الكتاب باين من عنوانه وسيرة روائية ممتعة» و«المريخي»: كاف التشبيه في «كأنه أنا» تكشف أنه ليس سيرة الكاتب وحده

- «داود»: «الزينة وآدم الأول وكأنه أنا» لـ«الباز» تمثل ثلاثية أدبية تندرج ضمن الكتابات الكبرى

الصفحة السابعة

- د. ياسر عبدالعزيز يكتب: لماذا يزيد الطلب على المُنجمين؟

- د.محمود خليل: رحلة فقاعة

- بلال الدوي يكتب: تم تطبيق «المواطنة» بنجاح

- د. ناجح إبراهيم يكتب: إسرائيل.. دولة الطغيان

- ماهر فرغلى يكتب: الإخوان يتوغلون في إثيوبيا

الصفحة الثامنة

- حلمي بكر.. سلامتك من الآه

- «فاصل من المزيكا».. تلحين وتوزيع على فراش المرض

- الطبيب المُعالج يُطمئن جمهوره: تخطي الحالة الحرجة.. ينقصه «النفسية»