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اقرأ في عدد الوطن غدًا.. 10 سنوات محبة

كتب:

أحمد العانوسي
07:22 م | الأحد 07 يناير 2024
الصفحة الأ,لى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الأ,لى من عدد الوطن غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- طرح «التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد» على الحوار الوطني

- الحكومة: الوثيقة تراعي الظروف العالمية.. وتوفر 8 ملايين وظيفة

- مباحثات مصرية - فلسطينية حول تطورات العدوان على «غزة»

-  استهداف مدارس «أونروا» وسقوط شهداء بالعشرات.. والاحتلال يعلن إصابة 2300 من قواته منذ 7 أكتوبر

- أجواء حماسية في معسكر المنتخب قبل السفر إلى «كوت ديفوار»

- اتحاد الكرة يشكر «السيسي»: زيارتكم للاعبين أكبر دعم وحافز لتحقيق اللقب الأفريقي

الصفحة الثانية

- «10 سنوات من المحبة»

- «زيارة الكاتدرائية».. تقليد أرساه «السيسي» في عيد الميلاد

-  متحدث الكنيسة: الزيارة لها وضع خاص في نفوس كل المصريين وتعطي رسالة طمأنة لكل فئات المجتمع وتقول للأقباط «أنتم موضع اهتمام»

 -«كمال»: تعكس روح التعايش والتسامح وتطبيق عملي لمبدأ المواطنة وخير دليل على المشاركة الوجدانية

- «الجمهورية الجديدة» ترسم «خريطة المواطنة» بالممارسة العملية

- ميلاد للأخوَّة والسلام

الصفحة الثالثة

- «تواضروس»: زيارة الرئيس لها تأثير كبير في نفوس المصريين

- «الفرحة للجميع».. أقباط مصر يحتفلون بالعيد بمشاركة أشقائهم المسلمين

-  إقامة القداسات وسط إجراءات أمنية مشددة فى محيط الكنائس.. وارتفاع الدعاء من أجل أهل غزة وكسر العدوان على الشعب الفلسطيني

- الأنبا مارتيروس: «السيسي» أب لكل المصريين.. ومعه نحن مطمئنون على المستقبل

- مصر.. الكنيسة والوطن

الصفحة الرابعة 

- «إصلاح مالي».. توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وزيادة بـ«الأجور والعلاوة»

- «ضبط المصروفات».. ترشيد الإنفاق وميكنة القطاعات وتعظيم شراكة القطاع الخاص

- «الفاتورة الإلكترونية» تحقق للدولة 8.1 تريليون جنيه من 607.3 مليون معاملة خلال 4 سنوات

الصفحة الخامسة

- «الإفراجات الجمركية».. دخول بضائع بـ72 مليار دولار وتقدم 10 مراكز بمؤشر «الخدمات اللوجيستية».. وتيسيرات بمختلف المواني

- برلمانيون: سياسات الإصلاح الاقتصادي امتصت الآثار السلبية للأزمة العالمية

-  «عمر»: خفض الفائدة يدعم الاستثمار.. و«الصعيدي»: لمسنا إجراءات عدة للنهوض بالصناعة والزراعة وإنتاج بدائل محلية للسلع المستوردة

- خبير اقتصادي: الانضمام لـ«بريكس» يرفع الصادرات ويدعم التبادل التجاري ويوفر التمويلات الميسرة

الصفحة السادسة 

- صالون «الوطن» الثقافى يحتفي بالكاتب الكبير ويناقش أحدث إصداراته «كأنه أنا» ويرصد أبرز المحطات فى مسيرته الصحفية والفكرية وحصاد «85 كتاباً»

- «الباز»: «كأنه أنا» سيرة «روائية» وليست «ذاتية» ويتضمن مواقف وتجارب «حقيقية وخيالية» في حياتي

-  «عمار»: «الوطن » منبر لكل التيارات السياسية والفكرية.. وكتابات «الباز» غزيرة وقيّمة ومتنوعة

- «القصاص»: «الكتاب باين من عنوانه وسيرة روائية ممتعة» و«المريخي»: كاف التشبيه في «كأنه أنا» تكشف أنه ليس سيرة الكاتب وحده

- «داود»: «الزينة وآدم الأول وكأنه أنا» لـ«الباز» تمثل ثلاثية أدبية تندرج ضمن الكتابات الكبرى

الصفحة السابعة

- د. ياسر عبدالعزيز يكتب: لماذا يزيد الطلب على المُنجمين؟

- د.محمود خليل: رحلة فقاعة

- بلال الدوي يكتب: تم تطبيق «المواطنة» بنجاح

- د. ناجح إبراهيم يكتب: إسرائيل.. دولة الطغيان

- ماهر فرغلى يكتب: الإخوان يتوغلون في إثيوبيا

الصفحة الثامنة

- حلمي بكر.. سلامتك من الآه 

- «فاصل من المزيكا».. تلحين وتوزيع على فراش المرض

- الطبيب المُعالج يُطمئن جمهوره: تخطي الحالة الحرجة.. ينقصه «النفسية»

 

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