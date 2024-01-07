استشهاد الصحفي علي أبو عجوة حفيد الشيخ أحمد ياسين في قصف غزة

استشهد اليوم علي أبو عجوة، حفيد الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس في قطاع غزة، ليكون بذلك ثالث شهيد صحفي في قصف استهدف تجمعا للصحفيين بمدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة، وفق ما نشر التليفزيون الفلسطيني.

استشهاد حفيد الشيخ أحمد ياسين

وباستشهاد حفيد الشيخ أحمد ياسين، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 110 شهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

استشهاد نجل وائل الدحدوح

كما استشهد اليوم نجل المراسل الصحفي وائل الدحدوح «حمزة» وزميله مصطفى ثريا خلال تغطيتهما الصحفية لأحداث الحرب على قطاع غزة وقصف الاحتلال والتدمير المستمر للمناطق الكاملة من القطاع.

ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع عدد شهداء عدوان دولة الاحتلال على قطاع غزة إلى 22 ألفا و835 شهيدا، مضيفين أنه استشهد منهم نحو 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة، نتيجة القصف العشوائي لجيش الاحتلال على القطاع منذ بدء الحرب.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1915 مجزرة بحق المدنيين في غزة منذ بدء الحرب على القطاع