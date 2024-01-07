مواليد هذا اليوم يحتفلون بعيد ميلادهم للمرة الأولى منذ 4 سنوات.. «البحوث الفلكية» يوضح

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مواليد يوم 29 فبراير العام الجاري 2024 يحتفلون كل 4 سنوات بأعياد ميلادهم، نظراً لأنهم ولدوا في يوم العام الكبيس وهي السنة التي تأتي كل أربع سنوات وتتميز بأن يأتي عدد أيام شهر فبراير بها ليكون 29 يوماً بدلاً من 28 يوماً.

عدد أيام السنة الكبيسة

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد أيام السنة الكبيسة يكون 366 يوماً بخلاف عدد سنوات الأيام العادية، لافتا إلى أنها تأتي كل 4 سنوات وأنا لا ترتبط بخير أو شر أو توقعات لمنجمين أو علماء فلك، مضيفا أن آخر عام سنة كبيس كان 2020.

وزارة التعليم العالي

وكشف رئيس القومي للبحوث الفلكية تفاصيل زيادة يوم إضافي لشهر فبراير كل 4 سنوات، قائلا: «الأرض تستغرق دوما في دورتها حول الشمس ما يقرب من 365 يومًا و5 ساعات ونصف سنويًا، وهو ما جعل علماء ومختصي الفلك أن يجمعوا تلك الساعات الاضافية كل 4 سنوات، وإضافة يوم جديد لتتناسب مع الدورة الفلكية للكرة الأرضية».