وفد «الجيل» يزور كاتدرائية العذراء مريم بالدقهلية للتهنئة بعيد الميلاد

قدم وفد من حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية، برئاسة الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا للحزب وأمين عام المحافظة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية العذراء مريم ورئيس الملائكة بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة ولفيف من الشخصيات العام وقيادات وكوادر المحافظة، حيث استقبلهم الأنبا صليب نائب بابوي الإبراشية المنصورة وتوابعها وأسقف مدينة ميت غمر وتوابعها ودادقوس والأنبا سيرافيم وديع وكيل المطرانية والقمص مسؤول العلاقات بكاتدرائية السيدة مريم العذراء بالدقهلية، والأنبا أسقف الدقهلية.

ونقل الدكتور حسن هجرس، تحيات وتهنئة أعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات حزب الجيل الديمقراطي للإخوة الأقباط على رأسهم الأستاذ ناجى الشهابى، رئيس الحزب، مؤكدًا أن الشعب المصري نسيج واحد لا يستطيع أحد تفرقته أو إثارة الفتنة بين أبنائه، وسيظل دائمًا في رباط إلى يوم الدين، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان ومن ثم بفضل وحدة الشعب المصري خلف القيادة الساسية وجيشه العظيم.

ودعا الصحفي سمير الدسوقي، أمين إعلام حزب الجيل بالدقهلية أن يحفظ الله مصر ويجنب شعبها الفتن، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة ويُعيد تلك الأيام بالخير على سائر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء مصر، مؤكدًا أن روح المحبة والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي القدوة في التسامح بين الأديان.

ضم وفد حزب الجيل الديمقراطي بالدقهلية كلًا من الدكتور محمد العشري أمين عام لجنة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد بمحافظة الدقهلية، والصحفي سمير الدسوقى أمين الإعلام بمحافظة الدقهلية محمد بهجات أمين لجنة المتابعة والتقييم وأمين العلاقات العامة بمحافظة الدقهلية، والمهندس أحمد منصور أمين عام لجنة القوى العاملة والهجرة بالدقهلية، والمحاسب السعيد الفتيكي أمين لجنة الشباب بالمحافظة، والشيخ المتولي إسماعيل امين اللجنة الدينية بمركز المنصورة، والدكتورة مروة المغربي أمين لجنة التسويق السياسي بالدقهلية، ومنى فايز أمين لجنة المرأة بالدقهلية، ورنيا عصام أمين لجنة القوى العاملة المساعد بمحافظة الدقهلية، وهبة قطب عضو هيئة مكتب محافظة الدقهلية.