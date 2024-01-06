رئيس حزب الجيل: المدينة الأولمبية من أهم الإنجازات الرياضية في مصر

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية في دعم الرياضة تتضمن العديد من الأهداف والخطط، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مجال الرياضة، وجعل مصر من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير البنية التحتية الرياضية، واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ودعم الرياضيين وتحفيزهم، والترويج للرياضة المصرية.

تطوير مراكز الشباب

وأوضح «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإنشاءات الرياضية في مصر تعد من أهم الإنجازات، فقد تم تطوير مراكز الشباب والأندية بجانب إنشاءات جديدة أهمها المدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن الاستراتيجية الرياضة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر من خلال إنشاء العديد من المنشآت الرياضية الجديدة، وتطوير وصيانة المنشآت القائمة، وذلك بهدف توفير بيئة رياضية متميزة لممارسة الرياضة من قبل جميع الفئات العمرية.

المجمعات الرياضية

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن استراتيجية مصر تتضمن خطط التطوير إنشاء العديد من الملاعب والمجمعات الرياضية وصالات الألعاب الرياضية في مختلف أنحاء الجمهورية، كما تتضمن تطوير وصيانة الملاعب الحالية، وإنشاء حمامات سباحة وملاعب جولف ومراكز رياضية متكاملة.